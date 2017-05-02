 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 08:04 صباحاً
روابط سريعة
الحكم على «أبو الليف» بتهمة القتل الخطأ.. اليوم
أبو الليف

الحكم على «أبو الليف» بتهمة القتل الخطأ.. اليوم

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:15 ص

تصدر محكمة جنح الهرم، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فادى عزيز، حكمها على المطرب الشعبى “أبو الليف” فى اتهامه بالقتل الخطأ عن طريق صدم شخص بسيارته.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل الفنان بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما استمعت لأقواله، التى أكد خلالها أنه كان يسير فى طريقه وفوجئ بعربة كارو يقودها شخص، وبجواره شاب صغير فى العقد الثانى من عمره تسير عكس الاتجاه، فحاول مفاداتها إلا أنه اصطدم بها عن غير قصد، ما تسبب فى انقلاب العربة وسقوط الشخصين، وتوفى أحدهما.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3