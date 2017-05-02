تصدر محكمة جنح الهرم، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فادى عزيز، حكمها على المطرب الشعبى “أبو الليف” فى اتهامه بالقتل الخطأ عن طريق صدم شخص بسيارته.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل الفنان بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما استمعت لأقواله، التى أكد خلالها أنه كان يسير فى طريقه وفوجئ بعربة كارو يقودها شخص، وبجواره شاب صغير فى العقد الثانى من عمره تسير عكس الاتجاه، فحاول مفاداتها إلا أنه اصطدم بها عن غير قصد، ما تسبب فى انقلاب العربة وسقوط الشخصين، وتوفى أحدهما.