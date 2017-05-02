تنتهى مديرية القوى العاملة بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من قبول طلبات راغبى العمل بـ3 آلاف و743 فرصة عمل فى 34 شركة ومصنع، برواتب تصل إلى 3000 جنيه.

وتتمثل الفرص في 1635 فرصة عمل فى 3 شركات بالمنطقة الصناعية السادسة فى أبو زعبل بـ”الخانكة”، و860 فرصة فى 4 شركات بشبرا الخيمة، و751 فرصة فى 15 شركة ببنها، و497 فرصة فى 12 شركة بقليوب.

وتطلب الفرص المتوفرة جميع المؤهلات المطلوبة، بالإضافة إلى التمريض، وتخصصات دبلوم صناعى، ومؤهلات متوسطة، وفوق المتوسطة.

وتتمثل المهن المطلوبة فى مهندسين، وعمال إنتاج وفرز، وعاملات خياطة، ومنسق، وإدارى، وأطباء، وتمريض، وفنى أشعة، وعمال تعبئة وإنتاج، ومبرمج، وعامل ماكينة، وصيانة حياكة، وتعبئة، وبيع وتسويق، ومحاسبين، وبائعين، وأمن، وكاشير، وشيف، وسماك، وعامل أحذية، ومندوبى مبيعات، وسائقين، ومصممين ملابس، وتتراوح الأجور من 1000 إلى 3000 جنيه.

ويكون اليوم الثلاثاء آخر موعد لتقديم الطلبات، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية “بنها– كورنيش النيل– الفلل” بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل.