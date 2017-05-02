 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 06:43 صباحاً
روابط سريعة
ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 05:56 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 شهر واحد
اتش اس بى سى HSBC 4.83 4.87 أسبوع واحد
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.82 4.85 2 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 2 يومين
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
بنك بلوم 4.81 4.84 16 دقيقة
البنك العربى 4.81 4.84 5 أيام
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 2 يومين
بنك عودة 4.81 4.84 2 يومين
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 2 يومين
بنك قناة السويس 4.80 4.83 2 يومين
كريدى أجريكول 4.79 4.84 5 أيام
المصرف المتحد 4.79 4.84 3 أسابيع
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 2 يومين
بنك مصر 4.79 4.81 2 يومين
بنك القاهرة 4.78 4.83 5 أيام
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 2 يومين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 6 أيام
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 4 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 4.76 4.82 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 2 يومين
بنك البركة 4.67 4.88 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3