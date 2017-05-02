أبدى النائب يحي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، رفضه لحديث البعض عن قانون “الجنسية مقابل وديعة بنكية”، بأنه بيع للجنسية المصرية، مشيرًا إلى أنه للحصول على الجنسية ينبغي تطبيق العديد من التشديدات الأمنية.

وأكد في حواره ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، أن البرلمان بصدد تعديل بعض أحكام مادة 89 لسنة 1960، والتي تنظم دخول الأجانب للأراضي المصرية، لافتًا إلى أن منح الجنسية المصرية للأجانب أمر سيادي بقرار قرار لوزير الداخلية بعد مراجعة رئيس الوزراء.

وشدد على أن مميزات مشروع القانون من زيادة الاحتياطي النقدي وفتح فرص عمل وفتح فرص عمل للشباب، وأن تلك المنظومة المشار إليها مطبقة في معظم دول العالم.