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طارق العوضي: تجوع الأوطان ولا تأكل بأرضها ولا جنسيتها
المحامي والناشط الحقوقي - طارق العوضي

طارق العوضي: تجوع الأوطان ولا تأكل بأرضها ولا جنسيتها

الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:14 ص
كتب - متابعات

أكد المحامي طارق العوضي، أنه من العار على مصر بتاريخها وشعبها، ومستقبلها، توريث الأجيال القادمة أن هويتها وجنسيتها تُباع.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة “العاصمة” تعليقا على أزمة قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل وديعة بنكية: تجوع الأوطان ولا تأكل بأرضها ولا جنسيتها.

وبخصوص وجود دول أخرى تطبق نفس الأمر، أوضح  العوضي: “هو إحنا مش بنقلد الدول غير في الخيابة، ربما تكون هذه الدول لديها مشكلة في السكان، أو دولة ناشئة، ولكن مصر ليست كذلك”، مضيفًا: “هذه هي المؤامرة على مصر”، وهناك الكثير من الدول تستطيع دفع الأموال وتقوم بغزو فكري ضد مصر.

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