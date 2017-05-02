تحدث الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل تعيين نجلة وزير الأوقاف في شركة بترول كبرى، لافتًا إلى أنها متفوقة وحصلت على 98% في الثانوية العامة، وحاصلة على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف في الكلية وليس مقبول.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج ” انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”: “ولاد الوزير متفوقين، موضحًا أن نجله الوزير كأي بنت تقدمت للعمل وهو لم يتدخل من أجل تعيينها.

ولفت طايع إلى أن بعض مستحدمي “الفيس بوك” نشروا شائعات من شأنها أن نجلة الوزير حاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة، وفي الحقيقة هي حاصلة على “بكالوريوس” تربية قسم إنجليزي.