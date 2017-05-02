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شاهد.. اللقطات الأولى للهجوم على كمين مدينة نصر
اطلاق نار في ميشيجان الامريكية

شاهد.. اللقطات الأولى للهجوم على كمين مدينة نصر

الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:08 ص
كتب - متابعات

بثت قناة “أون لايف”، أول مقطع فيديو، يوضح لحظة الاعتداء الإرهابي على كمين مدينة نصر، والذي راح ضحيته ضابطين، وإصابة 5 أفراد شرطة.
وبين الفيديو، الصور الكاملة للكمين من كافة الاتجاهات، وعملية نقل «البوكس»، الذي تعرض لإطلاق النار من قبل العناصر الإرهابية.
وكان مجهولون يستقلون سيارتين ملاكي، أطلقوا النيران على كمين أمني أعلى الطريق الدائري، وتحديدًا بمنطقة طريق الواحة، وعلى الفور بادلتهما قوات الأمن المكلفة بتأمين الكمين، النيران.

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