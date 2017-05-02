أكد أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أنه سحب توقيعه على مشروع القانون الخاص بالأزهر، والذي قدمه زميله محمد أبوحامد، لمجلس النواب، لافتًا إلى أنه به عوار دستوري.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على شاشة دريم، إن استقلال الأزهر يضمن استمراره في دوره، وهذا المشروع ردة، ويعطي الفرصة للإخوان، لإظهار أن الدولة المصرية تعادي الأزهر.

وأردف عضو مجلس النواب: هذا المشروع يجب سحبه من المجلس، وسأقوم بجمع توقيعات لعدم دخوله القاعة، وعدم مناقشته، لأن شيخ الأزهر رمز للتنوير والسلام.