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كاتب ألماني: الحضارة المصرية تتميز بالثراء
قلعة قايتباي

كاتب ألماني: الحضارة المصرية تتميز بالثراء

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:30 ص
وكالات - أ ش أ

وصف الكاتب الألماني فيليب راينارتز الحضارة المصرية بأنها جميلة وتتميز بالثراء..معربا عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولي.

وقال “راينارتز” - في تصريحاته لوكالة انباء الشرق الاوسط علي هامش زيارته لمدينة الإسكندرية - أنه قام بزيارة قلعة قايتباي الأثرية، والتي تعد أقدم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربي ومكتبة الاسكندرية..مؤكدا رغبته في زيارة مصر مرات قادمة.

ونوه إلى دور الثقافة في تحقيق ترابط الشعوب ومواجهة التطرف، مشيرا إلى أن الأفكار المتطرفة ومعاداة الآخر توجد في مختلف الدول، وقال أن التفاعل بين الحضارات وتبادل الثقافات يساهم في تحقيق التعارف ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وحول مستقبل الصحافة وتطورها، أوضح أن الصحافة ستصبح أكثر فاعلية وتطورا كما أن القارئ سيشارك في عملية إنتاج المحتوي الصحفي من خلال تطويره وتحويله إلى تصور يشبه الألعاب.

يذكر أن ” فيليب راينارتز ” عرض أحدث مؤلفاته بمعرض لايبتسيج بألمانيا، كما أنه متخصص في علوم الكمبيوتر والمعلومات الإلكترونية.

وكان الكاتب الألمانى فيليب رينارتز، قد شارك فى منتدى الإسكندرية للإعلام الذى انطلق يوم الثلاثاء الماضى، بمشاركة خبراء من مصر والعالم العربي وألمانيا.

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