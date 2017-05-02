كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الاثنين، أن الجيش تلقى عددا قياسيا من البلاغات عن اعتداءات جنسية العام الماضة.

وتم تدقيق الاعتداءات الجنسية وحوادث التحرش في الجيش الأميريكي، بعد الكشف عن فضيحة شملت تورط بعض أفراد مشاة البحرية في نشر صور لنساء عاريات من الجيش على الإنترنت.

وأكد الجيش الأمريكي أنه فتح تحقيقا وندد مشرعون كبار في الكونغرس بالانتهاكات.

وأبلغ العسكريون عن 6172 حالة اعتداء جنسي، في 2016 مقابل 6082 حالة العام الماضي.