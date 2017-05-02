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إطلاق مسابقة لشعر العامية باسم سيد حجاب
سيد حجاب

إطلاق مسابقة لشعر العامية باسم سيد حجاب

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:09 ص
محيط - سميرة سليمان

تقام بدار “بنت الزيات” للنشر والتوزيع مسابقة لشعر العامية، وهي مسابقة سنوية ترعاها الدار وتحمل هذا العام اسم شاعر العامية الراحل سيد حجاب.

يقدم المتسابق عملاً واحدًا فقط من شعر العامية، ويتم تسلم الأعمال بداية من 1 مايو حتى 1 يوليو 2017 ، وتقدم الدار جوائز مادية وعينية للمراكز الثلاثة الأولى. تعلن النتائج في الحفل الختامي الذي تقيمه الدار.

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