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1600 صورة لمصر في معرض "Everyday Egypt"
معرض عن مصر

1600 صورة لمصر في معرض "Everyday Egypt"

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:56 ص
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استضاف “بيت الصورة”، أمس المعرض الأول لـEveryday Egypt، بمجموعة مختارة من 1600 صورة لمصر التقطها عدسة مصوريين مصريين وعالميين عاشوا بمصر، وتم نشرها على حساب الانستجرام الذي يتابعه حوالي 95 ألف شخص من كل أنحاء العالم.

Everyday Egypt بدأ كحساب على “انستجرام” أطلقه المصورة البلجيكية الأمريكية تينا فان لون في سنة 2014، ويشارك 16 مصورا بصورة دائمة في المشروع حتى الآن.

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