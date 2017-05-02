عقبت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، على مقترح برلماني يجرم دخول المقاهي لمن هم دون السن القانوني، مشيرة إلى إنها رافضة شرب الشيشية لمن هم أقل من 21 عاما.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على شاشة “دريم”، إن القانون هو المنظم للسلوك داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الشباب يهدرون أموالهم وصحتهم على “الشيشة”.

ومن جانبه، وافق محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، على المقترح مؤكدا أن عدد من المقاهي يقدم 20% خصم للطلاب والشباب صغار السن ، مشيرا إلى أن المقاهي تتسابق على الطلاب خاصة في ظل انتشار ظاهرة التسرب من المدارس.