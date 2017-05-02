أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الطالب الذي يحصل على نتيجة 100% لا يدل على مهارته، قائلا: “على أيامنا كان الامتياز من 85% ولا يحصل عليه إلا 2 في الدفعة، لكن احنا غيرنا قيمة الأرقام في الفترة الحالية”.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة اليوم” المذاع على شاشة “اليوم”، إن الإنجاز أصبح في المجموع وليس في التعلم، مشيرا إلى أن كلمة المجموع ستختفي من قاموس التعليم، في حالة إلغاء الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه يفكر في إلغاء الثانوية العامة، وإلغاء نظام التنسيق.