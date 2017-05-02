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مشاركة تسع منظمات مصرية بمنتدى اليونسكو
منظمة اليونيسكو

مشاركة تسع منظمات مصرية بمنتدى اليونسكو

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:43 ص
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اختيرت تسع منظمات غير حكومية مصرية ذات مكانة بارزة للمشاركة في فعاليات منتدى اليونسكو الدولي السابع للمنظمات غير الحكومية الذي سيعقد الشهر المقبل، والذي سيجمع أكثر من 400 منظمة غير حكومية و1600 مندوباً تحت سقف واحد في مدينة الرياض تحت شعار “الشباب وأثرهم الاجتماعي”.

وسينضم إلى هذه المنظمات التسعة 14 مندوباً رفيع المستوى، وذلك مع تطلع مصر إلى تبادل خبراتها مع الخبراء العالميين المشاركين في المؤتمر.

وينضم إلى المنظمات غير الحكومية والمندوبين الحاضرين في المؤتمر مجموعة من المتحدثين العالميين المعروفين، منهم جيمي ويلز، مؤسس موسوعة ويكيبيديا، وكارل لويس، الفائز بالميدالية الأولمبية الذهبية تسع مرات. وسيشرف المتحدثون والمندوبون على عددٍ من ورش العمل والدورات التي تهدف إلى معالجة قضايا مثل الاستدامة والثقافة والتكنولوجيا.
وتشمل المنظمات المصرية المشاركة: الاتحاد العام للمرأة العربية، الذي يعمل للدفاع عن حقوق المرأة العربية وتحسين مكانتها وتعزيز مواردها للمشاركة في بناء المجتمع، ومنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، وهي منظمة تعمل على تكريس مبادئ التحرر الوطني وتضامن شعوب العالم الثالث في بلدان آسيا وأفريقيا، عن طريق القضاء على الاستعمار والفصل العنصري والحرب.

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