أكدت الفنانة السورية كندة علوش، أنها سعيدة باقتراح عمرو يوسف بإقامة حفل زفافهما بمحافظة أسوان بلد المعابد والآثار الجميلة، موضحة أن هناك فتاة قامت بانتحال صفتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” وقامت بنشر صور لها مع زوجها وكتبت عليها “موتوا بغيظكم ده حبيبى”.

وقالت علوش في حوارها ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة “سي بي سي” ‘إنها تعيش فى مصر منذ 7 سنوات ولم تلاحظ أى عنصرية من المصريين، مشددة على أن الشعب المصرى طيب وروحه خفيفة.

ورأت كندة علوش أن الشعب السورى صاحب أكل مميز وهو شعب يعمل من أجل لقمة العيش، ولكن هذه المرحلة تعتبر ظرفا صعبا يمر بها.