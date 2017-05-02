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لماذا يندفع الصاروخ إلى الأعلى رغم ثقل وزنه؟
احمد المسلماني

لماذا يندفع الصاروخ إلى الأعلى رغم ثقل وزنه؟

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:25 ص
كتب - متابعات

أكد الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، أن هناك نظرية بسيطة من خلال تطبيقها يتم دفع الصاروخ إلى أعلى على الرغم من ثقل وزنه.

وقال خلال برنامجه “الطبعة الأولى”، المذاع على شاشة “دريم” مساء أمس الاثنين: إن هذه النظرية تعتمد على الوقود، سواء كان صلبًا أم سائلًا، حيث يتم حرقه، فينتج عن عملية الحرق غاز، يدفع محرك الصاروخ، فيدفع الصاروخ إلى أعلى بقوة هائلة.

وأوضح أن هناك نوعان من الوقود، إما سائل، أو صلب، وأن أحد المصورين المحترفين استطاع تصوير عملية حرق الوقود، واستطاع تصوير 4 آلاف صورة في الثانية بكاميرا سريعة جدا، وهي أول مشاهد بهذا الوضوح.

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