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حاتم بشات عن العلاقات المصرية السودانية: "عمرنا ما وصلنا لهذا المستوى"
عضو مجلس النواب، القيادي بحزب المصريين الأحرار اللواء حاتم بشات

حاتم بشات عن العلاقات المصرية السودانية: "عمرنا ما وصلنا لهذا المستوى"

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:20 ص
كتب - متابعات

رفض اللواء حاتم بشات، عضو لجنة الشؤون العربية والأفريقية بمجلس النواب، الخلافات والمناوشات الإعلامية بين مصر والسودان الأمر الذي احدث توتر في العلاقات المصرية السودانية، قائلًا:” عمرنا ما وصلنا لهذا المستوى، السودان تربطنا بها علاقات تاريخية”.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، إنه قبل زيارة السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري للخرطوم كان هناك تراشق بالألفاظ “ملهوش لازمة” أدى للتصعيد من الجانبين.

وأردف:”بعد زيارة وزير الخارجية المصري، تم الاتفاق علي ميثاق شرف، لتفادي تلك المحاولات من “جهات مدسوسة” هدفها إثارة البلبلة، بين بلدين كانا ذات يوم وطنا واحدا”.

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