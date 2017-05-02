علي هامش فاعليات معرض أبوظبي للكتاب، وقعت المهندسة نوران المصري ممثلة عن دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي اتفاقية حقوق ترجمة ونشر كتاب “قصة بناء الصين” مع السيد وانغ ينغ لي رئيس دار نشر “بناء” الحزب الصينية، وهو الكتاب الذي ألفته لجنة التحرير والترجمة بالحزب الشيوعي الصيني.

ويعد أول كتاب شامل يشرح التجربة الصينية ويعرض أسرار وملفات يكشف عنها لأول مرة. وقد حضر حقل التوقيع السيد الوزير وو شانغ تشي ناىب رئيس الهيئة الصينية للنشر والصحافة، والسيد رئيس هيئة السياحة والثقافة بأبوظبي ومسئولين من الحكومة الصينية والإماراتية ولفيف من وسائل الإعلام