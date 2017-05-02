 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 02:04 صباحاً
روابط سريعة
قريباً..أسرار "قصة بناء الصين‎" بالعربية
دار اطلس

قريباً..أسرار "قصة بناء الصين‎" بالعربية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 01:33 ص
محيط - شيماء فؤاد

علي هامش فاعليات معرض أبوظبي للكتاب، وقعت المهندسة نوران المصري ممثلة عن دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي اتفاقية حقوق ترجمة ونشر كتاب “قصة بناء الصين” مع السيد وانغ ينغ لي رئيس دار نشر “بناء” الحزب الصينية، وهو الكتاب الذي ألفته لجنة التحرير والترجمة بالحزب الشيوعي الصيني.

ويعد أول كتاب شامل يشرح التجربة الصينية ويعرض أسرار وملفات يكشف عنها لأول مرة. وقد حضر حقل التوقيع السيد الوزير وو شانغ تشي ناىب رئيس الهيئة الصينية للنشر والصحافة، والسيد رئيس هيئة السياحة والثقافة بأبوظبي ومسئولين من الحكومة الصينية والإماراتية ولفيف من وسائل الإعلام

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3