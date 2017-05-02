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2030 تشريع لسلامة الأغذية في مصر
الدكتور حسين منصور - رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء

2030 تشريع لسلامة الأغذية في مصر

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:23 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء، أن أحدث تشريع للرقابة على الأغذية يعود إلى 1966، كاشفًا أنه يوجد تشريعات تعود إلى 1895 مازالت سارية وتعمل الدولة بها.

وأضاف في حواره ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، اليوم الإثنين، أنه يوجد 2030 تشريع لسلامة الأغذية في مصر، مضيفا أن الرقابة على الأغذية في مصر تعد منعدمة.

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