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تفاصيل الهجوم المسلح على كمين مدينة نصر
حملة امنية

تفاصيل الهجوم المسلح على كمين مدينة نصر

الثلاثاء، 2 مايو 2017 01:29 ص
كتب - متابعات

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بالداخلية  أنه فى حوالى الساعة 11.45 مساء أول مايو الجارى قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالإقتراب من القول الأمنى المتحرك أثناء مرورة بميدان محمد زكى بطريق الواحة بتقاطعة مع الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وإطلاق النيران على القوات التى بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.
واستشهد كلٍ من  النقيب محمد عادل وهبة السيد، من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهر والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة ،وإصابة 5 من رجال الشرطة.
وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى.

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