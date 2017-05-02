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سكاي نيوز: استشهاد ضابطي شرطة ومجند في هجوم مسلح على دورية أمنية بمدينة نصر
الشرطة المصرية ـ وزارة الداخلية ـ اﻻمن

سكاي نيوز: استشهاد ضابطي شرطة ومجند في هجوم مسلح على دورية أمنية بمدينة نصر

الثلاثاء، 2 مايو 2017 01:19 ص
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ذكرت مراسلة “سكاي نيوز عربية” أن ضابطي شرطة ومجند استشهدوا وإصابة خمسة مجندين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مسلح على دورية أمنية بمدينة نصر.
وتمشط قوات الأمن الطريق الدائري بحثا عن المسلحين الذين استهدفوا الكمين الأمني.

كثفت قوات الشرطة انتشارها، وأقامت حواجز أمنية على الطريق الدائري لتفتيش السيارات.

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