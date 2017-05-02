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"الخطيب": هدف في مباراة جعلني أعتذر لزوجتي
محمود الخطيب

"الخطيب": هدف في مباراة جعلني أعتذر لزوجتي

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:56 ص
كتب - متابعات

قال الكابتن محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه كان لديه خلاف بسيط مع زوجته بعد مباراة بين الأهلى واسكو آنذاك، وإنه بعد تسجيله للهدف في هذه المباراة، قرّر أنْ يعتذر لزوجته.
وأضاف الخطيب خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن: “لديه 12 أخًا وأختًا، وأنهم كانوا من أول الداعمين له في أي مباراة كان يُشارك فيها، بالإضافة إلى دعم والديه الأكثر دعمًا”، قائلاً: “والدتي كانت تُصر على تجهيز الأكل ليّ بعد التدريب من المباراة، رغُم مُعاناتها من المرض”.
وأوضح الخطيب أن الجمهور شارك في تعزيتي في وفاة والدتي، بعد المباراة التي كانت بعد وفاة والدتي مُباشرة.
من جهته، قال كابتن مصر والنادي الأهلي الأسبق، مصطفى عبده،: “نحن كـ زملائه كنّا نشاهد محمود الخطيب في أي مباراة يُشارك فيها”، مضيفًا أنه من أعظم اللاعبين.. وأن “اللي عاشره غير اللي سمع عنه.. الخطيب شخصية جميلة”.

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