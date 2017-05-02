شهدت قاعة الفنون بمكتبة المستقبل ، تظاهرة فنية جسدت معانى الأمومة والطفولة، من خلال معرض يرصد أعمال منتقاة لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

قال د.نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة ، 120 لوحة فى الفن الزيتى و 164 عمل نحتى شملها معرض “الطفل ولعبته .. وبالته وضفيرة” ، شكلت جميعها استعراضات لافتة مزينّة جدران المكتبة طوال اليومين الماضيين ، مانحاً للطلاب الفرص للتعبير عن الذات ويختبر تجارب إبداعية وثقافية مدهشة ، حيث يعكس كل طالب وجهة نظره الشخصية ورؤيته الفريدة في تفسير معنى الطفولة والأمومة، فيعبر عنها حسب فلسفته وأسلوبه الخاص، وعبر عمل فنى مبتكر .

من جانبها قالت سحر عبدالمنعم ، مدير مكتبة المستقبل، أن المعرض ينظم بالتعاون مع جمعية خدمات حى مصر الجديدة ، وهو تقليد تنتهجه المكتبة لتنمية الوعى الفنى والحس الإبداعى واكتشاف مواهب مصرية.