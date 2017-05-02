أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أن ثورات الربيع العربي أثرت بالطبع في حجم الصادرات والواردات لمحافظة دمياط من الأدوات التي تستخدم في صناعة الأساس، موضحًا أنه قبل الثورة كانت تُصدر المحافظة كميات كبيرة لدول الخليج وليبيا والعراق.

وقال في حواره ببرنامج ” حلقة الوصل”، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على شاشة “أون لايف”، إن الحال الآن “واقف” على حد وصفه بسبب ارتفاع أسعار الخامات حيث أنها تأثرت بالأسعار، مما يؤكد أن صناعة الأثاث تأثرت حجما وتصديرًا، كما أن الصناعة وخاصة في مصر بالنسبة للأثاث متخذه القالب التقليدي.

وتابع أن الصناعة في الخارج تُدرس ولا تورث ولكن في مصر تورث ولا تدرس، وهذه تمثل مشكلة كبيرة، إضافة إلى أن صناعة الأثاث أصبحت تعاني من العشوائية في كل دول العالم بسبب اعتمادهم على الخشب المصنع وليس الخشب الطبيعي مما يجعلنا غير قادرين على مواكبة التطور.