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الثلاثاء 2 مايو 2017 12:39 صباحاً
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الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس ليّ نعمة
محمود الخطيب

الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس ليّ نعمة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:38 ص
كتب - متابعات

قال الكابتن محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنّه أخذ نَصيبه من الحياة، وذلك في رده على سؤال بأنّه يُقدم برامج على بعض القنوات الفضائية تُجسد مشوار حياته، مضيفًا أنه رفض كل عروض التمثيل.
وأضاف الخطيب خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن: “حب الناس له في الشارع المصري تُعد نعمة كبيرة لا تُقدر بثمن”، داعيًا الله سبحانه وتعالى بدوام نعمة حب الناس له، قائلاً: “أنا لم أقدم أشياء كثيرة.. وكان من المفترض أنْ أقدم الكثير والكثير”.
وأوضح الخطيب أن أي لاعب كرة له اسم كبير في مجال الرياضة، فيعود إلى الجمهور الذي يُعد الداعم الأكبر لأي لاعب، لافتًا إلى أن أشخاصًا كثيرة لهم فضل عليّ في حياتي الكروية.

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