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البيت الأبيض: ترامب سيناقش النشاط الاستيطاني مع نتنياهو
دونالد ترامب‎

البيت الأبيض: ترامب سيناقش النشاط الاستيطاني مع نتنياهو

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:39 ص
أ ش أ

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيواصل مناقشة النشاط الاستيطاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وذلك عقب تقارير أفادت بأن إسرائيل تخطط لبناء 15 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض ، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين ، وذلك في إفادة صحفية “إنني واثق من أننا سنواصل التشاور مع رئيس الوزراء ، وهذا شيء سيستمر الرئيس ترامب في بحثه”.
وكان ترامب قد أبلغ نتنياهو ـ في مؤتمر صحفي خلال فبراير الماضي ـ أنه يود أن يرى إسرائيل تتوقف قليلا عن بناء المستوطنات.
وتعهد الرئيس ترامب بالعمل من أجل التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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