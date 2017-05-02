قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيواصل مناقشة النشاط الاستيطاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وذلك عقب تقارير أفادت بأن إسرائيل تخطط لبناء 15 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وأوضح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض ، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين ، وذلك في إفادة صحفية “إنني واثق من أننا سنواصل التشاور مع رئيس الوزراء ، وهذا شيء سيستمر الرئيس ترامب في بحثه”.

وكان ترامب قد أبلغ نتنياهو ـ في مؤتمر صحفي خلال فبراير الماضي ـ أنه يود أن يرى إسرائيل تتوقف قليلا عن بناء المستوطنات.

وتعهد الرئيس ترامب بالعمل من أجل التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.