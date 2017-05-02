جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة!الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:31 ص
عرضت الإعلامية ريهام سعيد في حلقة مساء الاثنين من برنامج “صبايا الخير”، المُذاع على فضائية “النهار”، حادثة مقتل شاب في العشرينات من عمره على يد واحدًا من أصدقاء والده الذي أحسن إليه وأواه.
علقت “سعيد”، على الحادثة، بأنها من كثرة عرض جرائم القتل تخاف أن يشعر المشاهدين أنه أصبح شيئًا عاديًا، موضحة أنها تقوم بعرضها للعظة.
من جانبها أشارت والدة القتيل إلى أن ابنها تأخر في الخارج لكنها لم تلق بالًا في بادئ الأمر، حتى جاء أحد أصدقاء زوجها ليسأل عنه، متسائلًا: “هل أخاك لديه أبن يدعى صدام؟”، فأخبرته أن صدام هو ابنها واسم الشهرة حمادة، فأخبرها بأن تلقى اتصالًا هاتفيًا، يطلب فدية 200 ألف جنيه، من والد صدام، وإلا سيقوم بقتله، وبيع أعضائه.
قاطع والد الضحية حديث الأم قائلًا: إن المتهم بقتل نجله أتى إليه بعد خروجه من السجن بعد انتهاء مدة حبسه في قضية شرف، بعدما قتل شقيقته، وطلب منه مساعدته للحصول على فرصة عمل وكانت والدته تسكن بالقرب منهم وهي سيدة طيبة، و”في حالها”، على حد تعبيره، فأشفق عليه وساعده ووفر له فرصة عمل كسمكري سيارات، وكذلك مكانًا لإقامته، كما ساعده في زواجه.
أضاف الأب أنه في نهاية الأمر قتل هو وشقيقه المفرج عنه حديثًا، والذي لم يكن يعرفه وله العديد من السوابق، نجله، وذبحوه ورموه في المصرف آملين في أن تبعده المياه عن مكان ارتكاب الجريمة، متسائلًا عن سبب ما أقدموا عليه، وما السبب وراء ذلك؟ وهل هذا جزاءه؟
فيما أوضح الأب أن المتهم ظل يبحث معهم عن القتيل، ولولا رجال المباحث لضاع دمه هدر، فبعد القبض عليه اتضح أنه متهم في 6 جرائم قتل والعديد من القضايا.
من جانبها قالت مقدمة برنامج “صبايا الخير” إنه من المهم إعطاء فرصة ثانية لمن أفرج عنهم، لكن ليس بتلك الطيبة، التي جعلت الأب يقربهم من أهل بيته بهذه الطريقة.
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