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وزير دفاع كندا يعتذر للبرلمان عن المبالغة في وصف دوره بإحدى المعارك بأفغانستان
وزير الدفاع الكندي الجديد هارجيت ساجان

وزير دفاع كندا يعتذر للبرلمان عن المبالغة في وصف دوره بإحدى المعارك بأفغانستان

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:27 ص
أ ش أ

قدم وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، اليوم الاثنين، اعتذاره إلى البرلمان عن المبالغة في الدور الذي قام به في إحدى المعارك القتالية التي دارت رحاها في أفغانستان في العام الماضي.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن وزير الدفاع الكندي وصف، ما أعلنه في حديث إذاعي أدلى به في الهند الشهر الماضي وقال فيه إنه “كان مهندسا لمعركة عملية ميدوسا” التي شاركت فيها قوات كندية جنوب أفغانستان، بأنه كان خطأ وقدم الاعتذار عنه إلى أعضاء البرلمان.
من جانبها، أكدت الشبكة الأمريكية أن من وضع خطط “معركة ميدوسا” ونفذها هو الفريق دافيد فريزر - القائد العام آنذاك لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) جنوب أفغانستان.. فيما كان وزير الدفاع الكندي الحالي – حينذاك – مجرد ضابط أصغر رتبة من فريزر.
وكانت زعيمة المعارضة في كندا رونا آمبروس قد وجهت انتقادات حادة لمزاعم وزير الدفاع الكندي - ذو الأصول الهندية - واصفة هذه المزاعم بأنها “بسالة زائفة سرقها من الغير”، وطالبت رئيس الوزراء جاستن ترودو بضرورة إقالته من منصبه، غير أن ترودو رفض ذلك مؤكدا ثقته الكاملة في وزير الدفاع.

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