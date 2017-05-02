تتصدر رواية “ديالا” في طبعتها الثالثة للكاتبة لمياء السعيد أكثر الكتب مبيعا بجناح دار “أطلس” للنشر بمعرض أبوظبي للكتاب.

والرواية تنتمي إلي أدب الرعب، حيث تأخذك لمياء السعيد الي عالم ملئ بالاساطير والرعب والاثارة لتظل تسأل؛ هل ديالا حقيقة أم أسطورة أم مجرد أحداث اتقنت الكاتبة صياغتها بإحكام، لتعيش عالما مليئاً بالإثارة والخيال.

ومن الرواية نقرأ:

إن قررت أن تقرأ ففكر أولا هل أنت قادر علي مواجهتي أم لا، و اعلم أنك دخلت عالمي فربما تخرج وربما تظل حبيسا معي فأنا موجودة بين سطور هذا الكتاب.

يذكر أن للكاتبة عدة إصدارات سابقة لاقت نجاحا كبيرا مثل مجموعتها القصصية “عذاب الاشتياق” التي تشارك في فاعليات معرض أبوظبي للكتاب بطبعتها الثانية، ورواية “التربي” التي تشارك بطبعتها السابعة بمعرض أبوظبي، وتعتبر الكاتبة أول قلم رعب نسائي يحقق هذا النجاح في أدب الرعب والجريمة، لتحتفظ لنفسها بمكانة خاصة ضمن أدباء هذا النوع.