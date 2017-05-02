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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبدأ زيارة إلى دولة الإمارات العربية
رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبدأ زيارة إلى دولة الإمارات العربية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:22 ص

بدء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مساء اليوم الاثنين ، زيارة رسمية إلى دولة الأمارات العربية .
ذكرت ذلك بوابة “الوسط” الليبية .
وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، قد توجه اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد، بحسب مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على موقع «فيسبوك».
كان عضو البرلمان الليبي حمد البنداق قد صرح أمس ، أن اجتماعًا مرتقبًا سيجمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في العاصمة الإماراتية أبوظبي .

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