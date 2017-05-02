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أحمد النجار: لهذا السبب قدمت استقالتي من الأهرام
أحمد السيد النجار

أحمد النجار: لهذا السبب قدمت استقالتي من الأهرام

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:20 ص
كتب - متابعات

كشف أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أنه لم يقدم استقالته استباقا لإقالته بسبب أي تغيرات قادمة، ولكنه قدم استقالته بسبب أنه لم يقبل أن يكون سكرتير في الأهرام فقرر الاستقالة.

وقال في حواره ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على شاشة “دريم”، مساء الإثنين، إنه شخص اقتصادي له اسم يكفيه، ولا يضيف له هذا المنصب أي قيمة، مشيرًا إلى أنه تولى هذا المنصب وهو لديه قيمته.

وتابع أن جريدة الأهرام كانت متوازنة في تغطية الانتخابات الرئاسية السابقة، وعندما أخطأت قدم اعتذر عن ذلك.

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