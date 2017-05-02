ترامب ينهي بشكل مفاجئ مقابلة مع "سي بي إس" بعد سؤاله عن اتهامه لأوباما بالتنصتالثلاثاء، 2 مايو 2017 12:08 ص
أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية الأمريكية، بعد سؤاله عن ادعائه دون استناد إلى دليل بشأن تنصت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على حملته الانتخابية، العام الماضي، قائلا إن من حقه أن يكون له “آراءه” الخاصة.
وانفعل ترامب، لدى سؤاله من جانب محاور “سي بي إس” جون ديكرسون، في المقابلة المسجلة التي بُثت اليوم، عن تدوينته التي كتبها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مارس الماضي، والتي وصف فيها سلفه بأنه رجل “مريض”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، والتي أشارت إلى أن ترامب كان منفعلا بسبب الضغط عليه من جانب محاوره في عدد من القضايا.
وكان ترامب قد اتهم أوباما في مارس الماضي بالتنصت على مكتبه في نيويورك خلال حملته الانتخابية، العام الماضي، الأمر الذي نفاه الرئيس السابق وعدد من مسئولي إدارته، ولم يقدم ترامب، الذي شن هجوما حادا على أوباما، أي دليل على صحة مزاعمه في هذا السياق.
وقاطع ترامب حديث محاوره لدى سؤاله حول تلك المزاعم، قائلا: “ليس عليك أن تسألني.. لأن لدي آرائي الخاصة، ويمكن أن يكون لديك آراءك الخاصة”، قبل أن يعمد الرئيس إلى إنهاء المقابلة بشكل مفاجئ، قائلا: “حسنا، هذا يكفي”.
وشهدت العلاقة بين ترامب وعدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية كَمًا من الصدامات منذ حملته لانتخابات الرئاسة، كما يتعرض الإعلام الأمريكي بشكل عام لانتقادات حادة من جانب الرئيس الأمريكي الذي يتهمه بعدم الحيادية في نقل الأخبار المتعلقة به، حيث يتعرض ترامب لانتقادات متكررة من جانب الإعلام بشكل يومي، كما كانت استطلاعاته للرأي تؤكد ضعف حظوظه في انتخابات الرئاسة أمام المرشحة الديموقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر - محيط
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم…Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول - محيط
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
-
15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
-
ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيت - محيطMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار. وأوضح مصدر ...Mon, 01 May 2017 07:38:21 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT