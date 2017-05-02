أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية الأمريكية، بعد سؤاله عن ادعائه دون استناد إلى دليل بشأن تنصت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على حملته الانتخابية، العام الماضي، قائلا إن من حقه أن يكون له “آراءه” الخاصة.

وانفعل ترامب، لدى سؤاله من جانب محاور “سي بي إس” جون ديكرسون، في المقابلة المسجلة التي بُثت اليوم، عن تدوينته التي كتبها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مارس الماضي، والتي وصف فيها سلفه بأنه رجل “مريض”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، والتي أشارت إلى أن ترامب كان منفعلا بسبب الضغط عليه من جانب محاوره في عدد من القضايا.

وكان ترامب قد اتهم أوباما في مارس الماضي بالتنصت على مكتبه في نيويورك خلال حملته الانتخابية، العام الماضي، الأمر الذي نفاه الرئيس السابق وعدد من مسئولي إدارته، ولم يقدم ترامب، الذي شن هجوما حادا على أوباما، أي دليل على صحة مزاعمه في هذا السياق.

وقاطع ترامب حديث محاوره لدى سؤاله حول تلك المزاعم، قائلا: “ليس عليك أن تسألني.. لأن لدي آرائي الخاصة، ويمكن أن يكون لديك آراءك الخاصة”، قبل أن يعمد الرئيس إلى إنهاء المقابلة بشكل مفاجئ، قائلا: “حسنا، هذا يكفي”.

وشهدت العلاقة بين ترامب وعدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية كَمًا من الصدامات منذ حملته لانتخابات الرئاسة، كما يتعرض الإعلام الأمريكي بشكل عام لانتقادات حادة من جانب الرئيس الأمريكي الذي يتهمه بعدم الحيادية في نقل الأخبار المتعلقة به، حيث يتعرض ترامب لانتقادات متكررة من جانب الإعلام بشكل يومي، كما كانت استطلاعاته للرأي تؤكد ضعف حظوظه في انتخابات الرئاسة أمام المرشحة الديموقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.