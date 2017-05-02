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طارق حجي: المخابرات البريطانية أسست الإخوان لزعزعة المنطقة
حسن البنا

طارق حجي: المخابرات البريطانية أسست الإخوان لزعزعة المنطقة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 12:09 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور طارق حجي، المفكر الكبير، أن ما أنقذ الوضع في الداخل المصري هو وقوف الجيش مع المتظاهرين خلال أحداث الثلاثين من يونيو عام 2013، مشيرًا إلى أن الربيع العربي ألحق “الخراب” على الدول التي مر بها.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة” تقديم الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على شاشة “اكسترا نيوز”، مساء الإثنين، إنه لولا وقوف الجيش مع الدولة ضد جماعة الإخوان المسلمين، لكانت مصر في نفق مظلم أشبه بالوضع الليبي والسوري.

وأوضح أن المخابرات البريطانية ضلع رئيسي في تأسيس جماعة الإخوان، لتقوم بحرب بالوكالة لزعزعة المنطقة، بحسب قوله.

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