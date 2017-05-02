

روت سيدة رفضت ذكر اسمها، تفاصيل تعرضها للنصب من قبل أحد الدجالين قائلة: «نشبت خلافات بيني وبين زوجي، وأثناء رواية قصتي لإحدى السيدات أخبرتني بأن أحد الشيوخ يملك حل مشكلتي».

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «اتصلت بالشيخ ويدعى إيهاب، وطلب مني التوجه إلى منزله، فرفضت وأغلقت الهاتف، وفوجئت به بعد مرور أيام به يتصل بي هاتفيًّا وطلب مني اللقاء في الشارع».

وأضافت: «الشيخ طلب مني 4 آلاف جنيه مقابل حل مشكلتي الزوجية، وبعد أول لقاء به فوجئت به يطلب إقامة علاقة جنسية معه ولكني رفضت»، لافتة: «قمت بإبلاغ الشرطة وطلبت مني مسايرته حتى تم القبض عليه أثناء لقائي الثاني به، واكتشفت أن المتهم حصل على مبالغ طائلة من المواطنين مقابل علاجهم بالسحر والدجل والشعوذة»