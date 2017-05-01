

أبدي الإعلامي عمرو أديب، استياءه من حجم المشكلات التي يواجهها المواطنون في القري الأكثر فقرًا، من عدم توافر الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة وعدم وجود أسقف للمنازل، وقال: “اللى مش قادر يدي الفقراء حقهم ميحكمش..الناس دي مش عايشة وناس خارج التاريخ وخارج البلد”.

وطالب أديب، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، الدولة بأن يكون 2018 عامًا لتنمية القري الأكثر فقرًا وإعمارها بما يليق إنسانيًا، لافتًا إلى أن المواطنين القابعين في تلك القري الأكثر فقرًا سيتحولون لقنابل موقوتة في وجه الدولة، إن لم يكن هناك تحرك سريع لتوفير الخدمات الأساسية لهؤلاء الناس.

وتابع: أن حال القري الأكثر فقرًا يؤكد أن هناك عددًا من المصريين لا يزالون يعيشون في القرون الوسطي، لافتًا إلى أنه يجب على المواطن أن يحصل من الدولة على الحد الأدنى من الإنسانية، والمتمثل في سقف للمنزل وتوفير مياه شرب نظيفة بالمنازل.

وأكمل: يجب الانتهاء من الظروف القاسية للمواطنين في القري الأكثر فقرًا خلال عام 2018، مردفًا:”عايزين يد تبني ويد تنمي القري..إنسانيًا حرام اللى بيحصل في الناس دي..القري في مصر مهانة للغاية”.