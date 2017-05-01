علّق المتحدث باسم حركة فتح الدكتور، أسامة القواسمي، على وثيقة انفصال حركة حماس الفلسطينية عن جماعة الإخوان، قائلاً: “نُريد من حركة حماس أنْ تطبق ما جاء في الوثيقة، ولا أن تبقى مجرد شعارات دون تطبيق عملي وفعلي على أرض الواقع”.

وأضاف القواسمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”،: “نحن سنحكم على هذه الحركة من خلال أفعالها خلال الفترة المقبلة، لأن الفكر الإخواني بعيد كل البعد عن التسامح والمحبة”، قائلاً: “الفكر الإخواني ليس له أي علاقة بالمبادئ الحقيقية للدين الإسلامي”.

وأوضح القواسمي أنه يجب على حركة حماس الفلسطينية أنْ تثبت لمصر بأنها ليست لها أي صلة سواء من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان حتى من الناحية الفكرية أيضًا، لأنّ فكرهم بعيد عن الدين الإسلامي.