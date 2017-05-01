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الأهلي يوافق رسميا على المشاركة في البطولة العربية
فريق الاهلي

الأهلي يوافق رسميا على المشاركة في البطولة العربية

الإثنين، 1 مايو 2017 11:26 ص

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، رسميا على المشاركة في البطولة العربية للأندية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس، وذلك بعد الاجتماع الذى جرى بين محمود طاهر رئيس النادي وحسام البدري المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
وأكد رئيس القلعة الحمراء حرص الأهلي على نجاح البطولة العربية، والمشاركة فى التجمع العربى الرياضى الكبير الذى يقام فى مصر.

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