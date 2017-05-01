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حسن راتب يتحدث عن المناخ الجيد للاستثمار فى "مال وأعمال"
حسن راتب رجل الاعمال

حسن راتب يتحدث عن المناخ الجيد للاستثمار فى "مال وأعمال"

الإثنين، 1 مايو 2017 11:25 ص
كتب - متابعات

يحل حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ضيفاً ببرنامج مال وأعمال فى السابعة مساء غداً الثلاثاء على قناة إكسترا نيوز.
ويتحدث عن قانون العمال الحديد ومناخ الاستثمار فى مصر وحقوق العمال والطموحات التى تحققت لعمال مصر والمكاسب الحالية والمستقبلية، ودور الدولة فى توفير مناخ جيد للاستثمار.
كما يتحدث راتب عن سيناء الموقع والأزمة وكيفية القيام بالتنمية المستدامة على أرض سيناء، وايضا التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر ويضع تصورا لجعل سيناء أحد المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من خلال الاعتماد على أبناء سيناء، وكيفية صياغة حياة جديدة تلبي طموحات أهلها في التنمية.
والبرنامج تقديم دينا سالم.

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