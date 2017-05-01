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السيسي: ندرس قوانين للحد من النمو السكاني بالبلاد
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

السيسي: ندرس قوانين للحد من النمو السكاني بالبلاد

الإثنين، 1 مايو 2017 11:23 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تدرس سن قوانين للحد من النمو السكاني بالبلاد.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامجه “كل يوم” المذاع على فضائية “ON E” مساء الاثنين: “الجميع يلقي أهمية قصوى لمشكلة التكافل المجتمعي، وتحسين أحوال القرى الأكثر احتياجًا”.

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