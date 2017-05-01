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الإثنين 1 مايو 2017 11:06 مساءً
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السيسي للموظفين:" اتبرعوا بجنيه واحد عشان مصر"
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي للموظفين:" اتبرعوا بجنيه واحد عشان مصر"

الإثنين، 1 مايو 2017 11:06 م


اقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة على المواطنين لتطوير العشوائيات والقضاء على المظهر غير الحضاري للقرى الأكثر فقرًا في مصر، مضيفًا: “لو خدنا جنيه من كل موظف هنجمع 7 ملايين في الشهر وهنقضي على العشوائيات”.

تابع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”: “بيوت الفقراء شكلها صعب.. إزاي نكون احنا موجودين والبيوت دي شكلها كده.. دا ميرضيش حد”، مشددًا على المبادرة التي اقترحها بهدف دعم ثقافة تكاتف المصريين لتصدير صورة جيدة عن مصر للعالم.

وأشار إلى أن مساهمة المواطنين ورجال الأعمال والبنوك بجانب الدولة من شأنه القضاء على مشكلة العشوائيات والشكل والجوهر المؤلم الذي قصرت فيه الدولة الأعوام الماضية.

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