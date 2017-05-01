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الإثنين 1 مايو 2017 11:07 مساءً
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النهار تطلق أول برومو لمسلسل "طاقة القدر"
تليفزيون النهار

النهار تطلق أول برومو لمسلسل "طاقة القدر"

الإثنين، 1 مايو 2017 11:07 م
كتب - متابعات

بدأت شبكة تلفزيون النهار، بالإعلان عن خطة برامجها الرمضانية، بإطلاق أول برومو لأحد مسلسلاتها المنتظر عرضه خلال الشهر الكريم، على قناتي “النهار”، و”النهار دراما”.

عرضت “النهار”، برومو مسلسل “طاقة القدر”، بطولة الفنان حمادة هلال، والفنانة يسرا اللوزي، بالاشتراك مع الفنانين حجاج عبد العظيم، وإيهاب فهمي، وسهر الصايغ، ومي القاضي، وإدوارد، وآخرين.

المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد مصطفى، وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي “صباح إخوان”، وتدور أحداثه حول شاب من عائلة بسيطة، يستطيع بعمله أن يصبح ذو شأن في المجتمع، ويكسب ثروة كبيرة.

كان فريق عمل “طاقة القدر”، انتقل إلى القناطر الخيرية، في بداية الأسبوع الجاري، لتصوير بعض المشاهد الخارجية.

في نفس السياق كانت شبكة تلفزيون النهار، استبقت الإعلان عن جديدها في رمضان 2017، بإطلاق فيديو تشويقي، مجمع لحصاد مسلسلاتها من 2011 إلى 2016، استعادت من خلاله العروض الحصرية التي قدمتها على شاشتها خلال 5 أعوام.

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