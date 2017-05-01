قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تولى المسئولية كانت نسبة مشروعات الصرف الصحى بالصعيد 12% والآن أصبحت 25% ونهاية يونيو تصل إلى 40%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» تقديم الإعلامي عمرو أديب: «أشعر بمعاناة المواطنين وأسجل حالة صبرهم خلال الفترة التي تمر بها الدولة حاليا، وحالة الفقر المدقع تدفع المواطن إلى التشدد والتطرف».

وتابع: «الإجراءات الحادة لن تواجه قضية النمو السكانى، أحد التحديات الكبيرة التي تواجها الدولة»، مطالبا وسائل الإعلام بالعمل على نشر الوعى بين المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية على النمو الاقتصادى والتنمية، مضيفا: «أن المستقبل سيكون أفضل بكثير، وسيتم افتتاح العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة».