 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 11:01 مساءً
روابط سريعة
السيسي: الفقر يدفع إلى التشدد والتطرف
السيسي في مؤتمر الشباب في الاسماعيلية ‎

السيسي: الفقر يدفع إلى التشدد والتطرف

الإثنين، 1 مايو 2017 10:53 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تولى المسئولية كانت نسبة مشروعات الصرف الصحى بالصعيد 12% والآن أصبحت 25% ونهاية يونيو تصل إلى 40%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» تقديم الإعلامي عمرو أديب: «أشعر بمعاناة المواطنين وأسجل حالة صبرهم خلال الفترة التي تمر بها الدولة حاليا، وحالة الفقر المدقع تدفع المواطن إلى التشدد والتطرف».

وتابع: «الإجراءات الحادة لن تواجه قضية النمو السكانى، أحد التحديات الكبيرة التي تواجها الدولة»، مطالبا وسائل الإعلام بالعمل على نشر الوعى بين المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية على النمو الاقتصادى والتنمية، مضيفا: «أن المستقبل سيكون أفضل بكثير، وسيتم افتتاح العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3