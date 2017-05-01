في واقعة مثيرة، قدم أحمد عز، مؤسس جروب تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية، على الهواء، “شيك على بياض” لطليقته حتى يضمن تعليم وتربية جيدة لنجله.

وقال في حواره ببرنامج “90 دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على شاشة “المحور” مساء الإثنين، إنه مستعد لدفع أي مبلغ حتى يتم تربية ابنه بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى أن مسئولي حملة تمرد قدموا نفس “الشيك” لزوجاتهم.