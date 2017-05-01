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عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاصة وأسوان بالدوري
المقاصة

عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاصة وأسوان بالدوري

الإثنين، 1 مايو 2017 10:45 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح حكام المباريات التي ستقام غدا الثلاثاء في الأسبوع 27 للدوري الممتاز.

واختارت اللجنة الحكم عبد العزيز السيد لإدارة مباراة مصر المقاصة وأسوان على أن يعاونه سيد حسن وهيثم رمضان والحكم الرابع محمد فاروق.

أما مباراة الشرقية وبتروجيت فيديرها الحكم سعيد حمزة ، ويعاونه أسامة السيد ونور سعيد، والحكم الرابع علاء حافظ ، فيما يدير لقاء النصر للتعدين والاتحاد ، الحكم محمد علي شطا ، ويعاونه هشام طلب وعلاء مصطفى ، والحكم الرابع طلعت السيد.

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