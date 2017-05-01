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هويدا مصطفى: 10 مايو محمد صبحي في لقاء مفتوح مع طلاب الشروق
هويدا مصطفى

هويدا مصطفى: 10 مايو محمد صبحي في لقاء مفتوح مع طلاب الشروق

الإثنين، 1 مايو 2017 10:34 م
كتب - متابعات

قالت عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام الدكتورة، هُويدا مصطفى، إن ختام الموسم الثقافي للمعهد، سيتم بلقاء مفتوح لطلاب المعهد والأكاديمية مع الفنان محمد صبحي، بِحضور رئيس مجلس إدارة الأكاديمية اللواء أحمد عبد الرحيم، والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، يوم الأربعاء الموافق 10 مايو المُقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمسرح المعهد.
وأضافت هويدا، أنّ الفنان الكبير محمد صبحي، يَتحدث في هذا الختام، عن دور الشباب فى بناء المُستقبل، وأهمية دور الإعلام فى بناء الدولة والتنمية الشاملة، وكذلك عن الانتماء لدى الشباب فى ظل التحديات الراهنة، وكيفية مُواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.
وأوضحت هويدا، أن الفنان صبحي، سيلتقي بفريق المسرح لدعم النشاط المسرحى للمعهد، إذ قام فريق المسرح منذ فترة، بعرض مسرحية المُحاكمة فى مدينة سنبل بحضور الفنان الكبير، محمد صبحى.
وأشارت هويدا، إلى أن الموسم الثقافى للمعهد، شهدَ العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي أبرزها، المؤتمر العلمى السنوي الثانى، ومهرجان الشروق لإبداع الشباب، والعديد من الندوات واللقاءات السياسية والثقافية، فضلاً عنْ المعارض الفنية لإبداعات الطلاب

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