



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه تم الاتفاق مع جمعية الأورمان لتطوير كافة القرى الأكثر فقرا، من خلال التنسيق مع صندوق “تحيا مصر”، وتم رصد 100 مليون جنيه العام الماضي، وهناك 100 مليون جنيه أخرى مساعدة للفقراء، من خلال الأنشطة التي تقوم بها الجمعية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم توفير 5 آلاف رأس ماشية لمساعدة الأسر الأكثر فقرا.

وأوضح: «يجب على المجتمع والدولة أن يضعوا أيديهم معا؛ لمواجهة الفقر خلال عام، وأنه يوجد حل لمواجهة مشكلة البناء على الأراضي الزراعية، وهو هدم البيوت، وإعادة إنشائها من طابقين أو أكثر».

وأكد أنه على الجميع إلقاء الضوء على مثل هذه الأعمال، وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، مضيفا: «يا مصريين متسيبوش حد».