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شاهد.. خالد الجندي: المسلمون مصابون بعشوائية في الطاعة
خالد الجندي

شاهد.. خالد الجندي: المسلمون مصابون بعشوائية في الطاعة

الإثنين، 1 مايو 2017 10:17 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك عشوائية فى الطاعة لله، ويسود المسلمين حالة من الكسل، وهو ما يظهر جليا فى شهر رمضان، مضيفا: “تلاقى الواحد يقولك إن شاء الله هقرأ 3 أجزاء، أول يوم، لحد لما يخلص الشهر ميعملش حاجة”.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامح “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين: “بطلب من كل مسلم يسمعنى، يعمل زى القوات المسلحة كدة، حاجة اسمها مناورة دينية، عشان يستعد للصيام، ويبتدى يصوم ويعيش أجواء رمضان من دلوقتي”.



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