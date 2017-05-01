قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك عشوائية فى الطاعة لله، ويسود المسلمين حالة من الكسل، وهو ما يظهر جليا فى شهر رمضان، مضيفا: “تلاقى الواحد يقولك إن شاء الله هقرأ 3 أجزاء، أول يوم، لحد لما يخلص الشهر ميعملش حاجة”.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامح “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين: “بطلب من كل مسلم يسمعنى، يعمل زى القوات المسلحة كدة، حاجة اسمها مناورة دينية، عشان يستعد للصيام، ويبتدى يصوم ويعيش أجواء رمضان من دلوقتي”.