قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية: إن حركة حماس جزء من جماعة الإخوان الإرهابية، وتصريحاتها عن تبرؤها منها كلام «حنجورى» واحتوى على لغة الكبرياء التي تنتهجها الجماعة الإرهابية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية «cbc»، أن خالد مشعل مجرد قارئ لبيان الوثيقة التي أعلنت عنها منذ قليل، وأن البيان تم كتابته باللغة الإنجليزية.

وأوضح أن «حماس» لم تذكر لفظيا تبرؤها من الجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن الحركة جزء من الجماعة، وأنها قررت تغيير ميثاقها لضمان البقاء فقط في قطر.