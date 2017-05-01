كشف اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الدولة تجري بحث عن مستوى الفقر في مصر كل عامين، موضحًا أن آخر بحث أجرى كان في 2015، موضحًا أن البحث بين أن 27% من المصريين فقراء، مضيفًا أن تعريف الفقير هو من يبلغ دخله 482 جنيهًا شهريًا.

وقال في مداخلة هاتفية برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “on e”، اليوم الإثنين، إلى أن البحث أجرى على 26 ألف أسرة، لافتًا إلى أن 60% من سكان محافظة أسيوط فقراء.